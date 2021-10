Cinéma, Box-office du 27 mars au 2 avril

"G.I. Joe : Le Réveil du Cobra" avait attiré 463.111 spectateurs du 5 au 11 août 2011.

Premier la semaine dernière, "Jappeloup" rétrograde d'un rang. Le biopic équestre avec Guillaume Canet affiche 302.246 entrées, pour une chute contenue de 22%. Le long métrage est talonné par "Jack le chasseur de géants", qui a rassemblé 300.004 spectateurs.

Box-office du 27 mars au 2 avril

01. G.I. Joe : Conspiration. 437.058

02. Jappeloup. 302.246

03. Jack le chasseur de géants. 300.004

04. Les Amants passagers. 280.394

05. Le Monde fantastique d'Oz. 224.943

06. The Place Beyond the Pines. 195.452

07. 20 ans d'écart. 186.522

08. La Chute de la Maison-Blanche. 104.072

09. Warm Bodies Renaissance. 91.718

10. Une chanson pour ma mère. 91.129

Méthodologie : Les box-offices cinéma Relaxnews sont réalisés chaque mercredi et jeudi, à partir des données recueillies directement auprès des distributeurs de films. Pour chaque box-office, Relaxnews collecte le nombre d'entrées générées en France par chaque film.