Sécurité routière : le Préfet de Seine-Maritime condamne les "mauvais comportements"

Dans un communiqué, Pierre-Henry Maccioni, préfet de Seine-Maritime et de Haute-Normandie, pointe du doigt le "mauvais comportement des automobilistes". Il note que ces accidents sont dûs au "non-respect d'un stop ou d'un feu tricolore, l'inadaptation de la vitesse du véhicule ou le non respect des règles de priorité [qui] ont engendré des conséquences irréversibles pour les victimes et les familles endeuillées."

Le Préfet rappelle que "le respect du code de la route s'impose à tous les conducteurs". Il annonce par conséquent que les contrôles seront renforcés et qu'aucune tolérance ne sera consentie vis-à-vis des infractions pouvant engendrer des accidents graves. Pierre-Henry Maccioni conclut en appelant "à une prise de conscience et à la responsabilisation de tous les conducteurs afin que l'attitude égoïste de certains ne décime plus des familles."