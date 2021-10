Un nouveau restaurant inter-entreprises a ouvert ses portes à Rouen

"Le Carré Mailleau" se place en effet stratégiquement entre les deux villes. A la jonction de l'avenue de la Libération et la rue des Limites, le restaurant bénéficie d'une place de choix au coeur d'un programme immobilier de plus de 400 logements.

Les employés d'Orange sont les premiers concernés par ce service, le restaurant se situant à quelques pas du plus important bâtiment rouennais du groupe. Pour Pascale Homs, déléguée régionale, "c'est une vraie chance pour les employés d'Orange de pouvoir déjeuner le midi dans un restaurant convivial au décor agréable, avec des gens souriants".

11 semaines de travaux

Dans ce grand espace de 410 m2, la décoration est épurée, faite de blanc et surtout, de orange. Les employés peuvent manger original et équilibré à partir de 3€. Le menu à 4,61 € comprend un hors d'oeuvre - mousson de canard au chutney d'oignons ce mardi 28 mai -, un plat garni et un dessert, proposé par la chef Laetitia Camier et son équipe. 150 places assises sont disponibles.

En 2009, le groupe Orange quitte Saint-Sever pour s'intaller à l'Astrolabe, où plus de 500 salariés sont en fonction. La construction d'un restaurant dédié a pu commencer en novembre 2012 pour être inauguré fin décembre : un travail de titan de onze semaines de travaux. Isidore Restauration, PME normande, sert donc aujourd'hui une "cuisine traditionnelle en accord avec des producteurs locaux", selon son dirigeant Eric Barat, grâce à un travail de plus de deux ans avec le groupe Orange.

Il a fallu créer un passage clouté pour permettre la traversée de l'avenue de la Libération en sécurité. Muriel Toscani, adjointe au Maire de Petit-Quevilly, annonce qu'un bus sera prochainement affrété pour le déplacement de la rive droite au restaurant. Toujours dans l'optique de transformer cette frêche industrielle en un vrai quartier d'affaires.