Elle était prévue le 12 mars dernier, mais avait dû être reportée en raison des chutes de neige. Le thème de cette conférence est "Maghreb et Laïcité" et sera animée par Yahia Belaskri, Patrick Kessel, et Sihem Habchi.

Cécile Cachan, responsable culturelle à Alençon :

Dernière conférence du cycle "La pensée en Question"

La Conférence a lieu à 20h30, à la halle aux toiles d'Alençon.