Pour 6 à 8 personnes

Préparation : 30 mn

cuisson : 25 mn

repos : 30 mn



Pour la génoise :

60 g de beurre

4 œufs

125 g de sucre en poudre

125 g de farine

1 noix de beurre pour le moule

Pour la garniture :

500 g de mascarpone

15 cl de crème liquide

80 g de sucre glace

1 cuil. à café de vanille liquide

250 g de fraises

1 petit pot de gelée

de groseilles



Préchauffez votre four à 175°C (th. 5-6). Beurrez votre moule.

Mettez le beurre à fondre. Fouettez les œufs entiers et le sucre dans un bol.

Mettez une casserole avec un peu d’eau à bouillir, placez le bol avec les œufs au-dessus et fouettez jusqu’à ce que le mélange épaississe et augmente de volume (10 mn environ). Sortez le bol du bain-marie. Ajoutez la farine en plusieurs fois et mélangez délicatement à la spatule. Ajoutez le beurre fondu et mélangez à nouveau. Versez la pâte dans votre moule. Enfournez et mettez à cuire 25 mn. Démoulez à la sortie du four sur une grille à gâteau et laissez refroidir.

Versez le mascarpone, la crème liquide, le sucre glace et l’extrait de vanille dans le bol de votre mixeur. Mélangez. Placez au froid pendant 30 mn.

Equeutez les fraises et coupez-les en deux dans la longueur. Taillez la génoise en trois dans l’épaisseur.

Tartinez la base de la génoise de gelée de groseilles puis d’1/3 de la préparation au mascarpone et recouvrez d’1/3 des fraises. Renouvelez l’opération avec les deux autres couches de génoise.