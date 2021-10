Rouen : l'incendiaire de la MJC Lombardie retrouvé

Un jeune adolescent de 12 ans a donc fini par avouer avoir pénétré le 25 décembre dans le local situé sous la MJC de la Lombardie, dans les Hauts de Rouen, puis allumé une feuille de papier avec un briquet.

Il a expliqué aux enquêteurs que le feu se serait propagé vers des cartons à cause de la présence au sol d'un liquide inflammable. Six autres mineurs, âgés de 12 à 14 ans, ont été entendus et confrontés ces dernières semaines. Tous habitent dans le quartier, sauf un, aujourd'hui domicilié à Petit-Quevilly, mais vivant dans les Hauts de Rouen au moment des faits.

Remis à leurs parents, ils seront convoqués prochainement devant le juge.

Le 25 décembre dernier, l'incendie avait lourdement endommagé la Maison des jeunes et de la culture de la Lombardie, à Rouen.