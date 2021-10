"Epic", le nouveau conte des créateurs de "l'Age de glace"

En attendant "Rio 2", en 2014, et un an après "l'Age de glace 4", le réalisateur Chris Wedge a choisi pour héros de ce film d'animation qui sort en salles mercredi, un personnage humain, la jeune Mary Kate.

Jeune citadine américaine de 17 ans, elle se rend dans la maison de son père pour tenter de renouer avec ce chercheur excentrique, qui vit au milieu de la forêt. Il passe ses journées sur la trace de créatures minuscules qui peupleraient, selon lui, les environs. Excédée par les lubies de son père, Mary Kate va pourtant entrer en contact avec ces petits "hommes-feuilles" et les aider à sauver la forêt qui les abrite.

Déjà intéressé par le thème de l'évolution du milieu naturel et de la préservation des équilibres, Chris Wedge se lance cette fois dans un vrai plaidoyer pour la défense de la nature.

Moins échevelé que "Rio", plus complexe que "l'Age de glace", "Epic" emprunte, volontairement ou non, à "Arthur et les Minimoys". L'originalité du propos et des personnages y sont moindres que dans les précédentes productions de Blue Sky.

Pour autant, l'équipe a conservé la touche d'humour qui a fait le succès du studio et de son univers.

Une mention spéciale revient, notamment, au duo Mub et Grub, une limace et un escargot aux répliques savoureuses, ainsi qu'au chien Ozzy, borgne et amputé d'une patte.

Casting français prestigieux

De manière générale, les dialogues sont soignés et servis par un casting prestigieux, avec notamment l'actrice Mélanie Laurent pour doubler Mary Kate et le comédien belge Jérémie Renier pour lui donner la réplique dans le rôle de Nod, le jeune premier fougueux.

"C'était une libération", explique Mélanie Laurent, à qui l'on ne "propose jamais de personnages drôles" au cinéma.

Fille d'un des poids lourds français du doublage, Pierre Laurent, connu notamment pour plusieurs personnages cultes de la série animée "Les Simpsons" (Ned Flanders, Apu), l'actrice possèdait déjà elle-même une solide expérience de ce métier.

Pour Jérémie Renier en revanche, il s'agit d'une première. "Il y a quelque chose d'assez jouissif" dans le doublage de films d'animation, car "il n'y a pas de personnages comme ça" dans le cinéma classique, retient-il.

Le chanteur québécois Garou est également à l'affiche, dans la peau de la chenille facétieuse Nim Galuu. Dans la version américaine, c'est la chanteuse à succès Beyoncé qui est en vedette et prête sa voix à la reine Tara, souveraine de ces mystérieux "hommes-feuilles".

Outre l'humour, la mise en scène dynamique et inventive contribuent également à sauver la mise. Tout en n'oubliant jamais l'importance du rythme, le réalisateur sait faire preuve de finesse dans la conduite du récit.

A ce jour, toutes les productions majeures de Blue Sky, y compris "Robots" et "Horton", ont été des succès au box-office. A elle seule, la saga "l'Age de glace" a permis d'engranger plusieurs milliards de dollars de recettes.