Cannes 2013, l'agenda de la seconde semaine

Lundi 20 mai

- projection de "Shield of Straw" de Takashi Miike (Compétition)

- projection d'"Un château en Italie" de Valeria Bruni Tedeschi (Compétition)

- projection de "Blood Ties" de Guillaume Canet (Hors Compétition)

- projection d'"As I Lay Dying" de James Franco (Un Certain Regard)

- projection d'une copie restaurée d'"Hiroshima mon amour" d'Alain Resnais (Cannes Classics)

- projection des "Garçons et Guillaume, à table !" de Guillaume Gallienne (Quinzaine des réalisateurs)

Mardi 21 mai

- projection de "Ma vie avec Liberace" de Steven Soderbergh (Compétition)

- projection de "La Grande Bellezza" de Paolo Sorrentino (Compétition)

- projection de "Les Salauds" de Claire Denis (Un Certain Regard)

- projection d'une version restaurée de "Cléopâtre" de Joseph L. Mankiewicz (Cannes Classics)

Mercredi 22 mai

- projection d'"Only God Forgives" de Nicolas Winding Refn (Compétition)

- projection d'"All Is Lost" de J.C. Chandor (Hors Compétition)

- projection de "Weekend of a Champion" de Frank Simon en présence de Roman Polanski et Jackie Stewart (Séances spéciales)

Jeudi 23 mai

- projection de "Nebraska" d'Alexander Payne (Compétition)

- projection de "La Vie d'Adèle - Chapitre 1 et 2" d'Abdellatif Kechiche (Compétition)

- soirée hommage à Jerry Lewis en sa présence avec la projection de "Max Rose" (Hors Compétition)

- soirée hommage à Jean Cocteau avec les projections de "La Belle et la Bête", suivi d'"Opium" réalisé par Ariel Dombasle (Cannes Classics)

- gala caritatif de l'amfAR à l'Eden Roch au Cap d'Antibes

- remise des prix de la 52e Semaine de la Critique

- projection de "3x3D" de Jean-Luc Godard, Peter Greenaway et Edgar Pêra (Semaine de la Critique)

Vendredi 24 mai

- projection de "The Immigrant" de James Gray (Compétition)

- projection de "Michael Kohlhaas" d'Arnaud des Pallières (Compétition)

- remise des prix de la 45e Quinzaine des réalisateurs

- projection d'"Henri" de Yolande Moreau (Quinzaine des réalisateurs)

Samedi 25 mai

- projection de "La Vénus à la fourrure" de Roman Polanski (Compétition)

- projection d'"Only Lovers Left Alive" de Jim Jarmusch (Compétition)

- palmarès de la section Un Certain Regard

- hommage à Kim Novak en sa présence avec "Vertigo" d'Alfred Hitchcock (Cannes classics)

- hommage à Alain Delon en sa présence avec "Plein soleil" de René Clément (Cannes Classics)

Dimanche 26 mai

- cérémonie de clôture et palmarès du 66e Festival de Cannes

- projection de "Zulu" de Jérôme Salle (Hors Compétition)