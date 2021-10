Municipales 2014 à Rouen : Bérégovoy sera le candidat des écologistes

Sans véritable surprise, Jean-Michel Bérégovoy représentera donc les écologistes et Europe Ecologie Les Verts lors des prochaines élections municipales, en 2014, à Rouen. L'actuel conseiller municipal rouennais et vice-président de la Crea, instituteur de profession, mènera donc la nouvelle liste "Rouen 2014 citoyenne et écolo", créée par Europe Ecologie Les Verts dont M. Bérégovoy fait partie, mais réunissant également plusieurs citoyens non-encartés.