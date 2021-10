Rouen/Municipales : la méthode "totalement différente" de Bérégovoy

"Notre objectif, c'est de gagner. J'irai jusqu'au bout, mais je ne suis en guerre contre personne", pose d'entrée de jeu Jean-Michel Bérégovoy, désigné mardi 14 mai tête de liste écologiste pour les prochaines élections municipales de Rouen, dans un an. Et les Verts entendent s'appuyer sur leur "nouvelle méthode" pour séduire les Rouennais.

De quoi s'agit-il ? D'associer dans leurs réflexions et leur travail des "simples" citoyens, non-encartés EELV. D'ailleurs, leur liste pour les municipales, qui devrait être finalisée à la fin de l'année, comptera autant de Verts que de citoyens.

Les "citoyens" et les "encartés"

"Nous proposons quelque chose de tout à fait différent. On arrête la 'consanguinité', on ouvre les portes et les fenêtres et on fait rentrer tous ceux qui ont envie de faire bouger Rouen", souligne Jean-Michel Bérégovoy, 47 ans, actuel conseiller municipal EELV et vice-président de la Crea.

Depuis plusieurs mois, les Verts sont ainsi à l'origine d'ateliers participatifs thématiques, ouverts à tous. Mardi 14 mai, sur la soixantaine de personnes présentes à l'assemblée générale de "Rouen 2014 citoyenne et écolo", "la moitié n'était pas encartée à Europe Ecologie Les Verts", assure Bérégovoy. "Les citoyens, qui connaissent si bien leur quartier et leur ville, ont parfois une force en eux, des idées. Nous voulons ouvrir leurs espérances".

A Rouen, les écologistes se veulent confiants. Avec, pour arguments, leurs résultats obtenus au sein de la Ville ou de la Crea : développement du vélo, éco-quartier Flaubert, arrivée du bio et du local dans les cantines rouennaises, projet d'Arc Nord-Sud de transport en commun... "Nous sommes devenus crédibles, nous avons appris à gérer, à construire, à travailler et proposer".