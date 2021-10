Ainsi, "on y pratique le break-dance ou le patchwork, on apprend à tapisser des meubles ou à se familiariser avec l’informatique", explique Jean-Noël Briand, le président de l’association Mondeville Animations, qui occupe les locaux. Au total, une trentaine d’activités à l’année et des expositions régulières qui attirent en moyenne 6000 visites par an.

Pratique. 3 rue Ambroise Croizat. Tél. 02 31 82 22 73.