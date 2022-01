Le Centre d'Animation des Unelles à Coutances démarre ses inscriptions demain!

Fort de ses 2 500 adhérents, le centre d’animation Les Unelles a pour but de promouvoir, soutenir et favoriser toutes les initiatives d’ordre social, culturel, sportif, récréatif ou éducatif en faveur des jeunes et des adultes dans le canton de Coutances et le Coutançais.



Le centre d’animation propose également un grand nombre d’activités qui s’adressent aux plus jeunes comme aux adultes. On dénombre une trentaine d’ateliers de loisirs proposés aux enfants à partir de 2 ans et autant pour les adultes.



Atelier BD, danse moderne jazz, jardin musical, potetie, théâtre, atelier multimédia, danse hip-hop ou encore langues étrangères, art floral, photographie argentique, cuisine, calligraphie, vidéo numérique... sont autant d’activités proposées aux Coutançais.



Un guide répertoriant l’ensemble des activités et les associations adhérentes est édité chaque année par le centre d’animation (disponible et gratuit).