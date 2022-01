Loisirs. Quelques activités rendues gratuites pendant le confinement

Voici pour vous une liste non exhaustive d'activités à faire durant le confinement, pour vous occuper gratuitement avec des produits habituellement payants.

Les chaînes TV

*Canal + devient gratuit pour tous ceux qui regardent la TV depuis leur box internet. La chaîne est également accessible gratuitement, sur MyCanal. Pour les abonnés, il y a aussi des avantages.

*Les abonnés Orange ont accès gratuitement à des chaînes spécialisées en séries et films, et à des chaînes jeunesse.

Les chaînes sont accessibles gratuitement depuis la TV d'Orange ou la box TV de l'opérateur du mardi 17 au mardi 31 mars 2020.

*SFR offre à tous ses abonnés fixes (donc pas ceux qui ne disposent que d'un abonnement smartphone) les bouquets "Divertissement & Découverte" et "Plus Jeunesse" pendant une durée d'un mois. Il faut, en revanche, activer ces bouquets. Il faut aller sur l'application SFR&Moi ou sur l'espace client sfr.fr et y formuler une simple demande qui, pour rappel, est entièrement gratuite. L'offre sera ensuite disponible pendant un mois, à compter de son activation.

*Free propose à ses abonnés freebox de recevoir gratuitement des chaînes jeunesse.

C'est prévu jusqu'au mardi 31 mars.

*Bouygues Telecom propose à ses abonnés 34 chaînes gratuites et de plus gros débits sur la fibre

Le contenu internet

*Les fans de mangas seront ravis de savoir que le site ADN (Anime Digital Network) propose gratuitement de voir en streaming tous les animes de Naruto, Naruto Shippuden et Boruto – Naruto Next Generations ! Cela fait tout de même 866 épisodes !

Trois animes gratuits à voir en streaming. - ADN

Rendez-vous dès maintenant sur animedigitalnetwork.fr.

*Vivez l'Opéra de Paris comme si vous y étiez ! Le prestigieux établissement propose chaque semaine un spectacle différent à voir gratuitement en streaming sur sa page internet www.operadeparis.fr

Du 17 au 22 mars : Manon (2020)

Du 23 au 29 mars : Don Giovanni (2019)

Du 30 au 5 avril : Le Lac des cygnes (2019)

Du 06 au 12 avril : Le Barbier de Séville (2014)

Du 13 au 19 avril : Soirée Robbins (2018)

Du 20 au 26 avril : Les contes d'Hoffmann (2016)

Du 27 au 3 mai : Carmen (2017)

Coloriages et fiches pédagogiques accompagnent les épisodes proposés chaque jour. - Il était une fois

Il était une fois a éduqué plusieurs générations au corps humain, aux explorateurs, à l'histoire, etc. Pendant cette période de confinement, la page Facebook propose chaque jour une vidéo thématique d'un épisode avec une fiche pédagogique et des coloriages.

Jeux vidéo

*Le jeu Football Manager 2020 est disponible gratuitement jusqu'au mercredi 25 mars, les infos ICI.

*Les jeux MMORPG Dofus et Wakfu offrent une semaine d'abonnement à tous les joueurs ayant créé un compte depuis au moins trois jours (donc les joueurs actuels, pas les nouveaux).

Pour profiter du cadeau, il faut utiliser ces codes :

Code pour Dofus : DOFUSMARS2020

Code pour Wakfu : WAKFUMARS2020

*Assassin's creed Odyssey, le dernier volet de la saga est disponible gratuitement jusqu'au dimanche 22 mars ! Jeu disponible sur PC, Xbox One et PS4.

*La plateforme de jeux PC Steam propose son festival jusqu'au lundi 23 mars. L'édition du printemps du festival des jeux Steam présente des dizaines de démos que vous pouvez télécharger pour y jouer. Le festival met également en vedette des jeux présentés à l'Indie MEGABOOTH, The MIX, Day of the Devs (journée des développeurs à la GDC) et WINGS.

Rendez-vous sur store.steampowered.com

Jeux de société

Onze jeux gratuits à télécharger, imprimer, découper et à jouer ! (C'est en français) - Léandre Proust

Votre collection à la maison est limitée, découvrez ces onze jeux gratuits (en français) à imprimer et découper. Les règles sont, elles aussi, téléchargeables à cette adresse fr.tipeee.com (il faut défiler un peu la page vers le bas, pour arriver au premier jeu gratuit Donjonz).

Créez une aventure interactive pour petits et grands avec un crayon, une imprimante et votre imagination ! - gusandco

Vous pouvez aussi imprimer de quoi créer votre jeu de rôles, pour enfants à partir de 4 ans. Il vous faudra ensuite un peu d'imagination pour leur créer une aventure sur mesure ! gusandco.net

N'hésitez pas à nous transmettre vos idées en commentaires ou sur les réseaux sociaux de Tendance Ouest!