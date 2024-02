Le Tréport. Le salon du chocolat et du terroir : le rendez-vous incontournable des gourmands !

Le salon du chocolat et du terroir ouvre ses portes, vendredi 27 février, à 14h, jusqu'au dimanche 25, à 18h30, à la salle Serge Reggiani au Tréport. C'est un évènement convivial, organisé par l'association Gourmandie Choc, où les visiteurs peuvent déguster les produits proposés à la vente, mais aussi où ils peuvent facilement échanger avec les professionnels, dont des chefs expérimentés.

Ce sont plus de cinquante exposants qui vous accueilleront sur le salon. Cette année, les organisateurs promettent encore plus de chocolat qu'à l'édition précédente, et ce n'est pas moins d'une dizaine d'exposants qui vous partageront leur passion pour cette gourmandise. Vous trouverez également des exposants qui vous proposeront des produits du terroir ou encore des boissons.

Des activités viendront également animer le week-end : concours amateurs pour les adultes comme pour les enfants, ateliers pour toute la famille... Vous pouvez encore vous y inscrire.

Et puis l'un des temps forts de ce salon, c'est les Show Chocolat présentés par Sandy'Events. Chaque jour, assistez à des défilés de robes en chocolat.

Evan Henin, directeur de communication de l'association Gourmandie Choc, nous en dit plus sur le programme :