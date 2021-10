Un pêcheur condamné pour avoir tué un phoque veau-marin

Un pêcheur à été condamné à Dieppe à deux mois de prison avec sursis et interdiction de pêche pendant un an pour avoir tué un phoque veau-marin, une espèce protégée, alors qu'il pêchait dans une zone interdite.

Le cadavre de l'animal, égorgé à l’arme blanche et portant des traces de violences sur le crâne, avait été découvert sur la plage du Tréport le 28 mai 2012.

L’auteur des faits, avait été interpellé en novembre dernier.

Le jeune pêcheur, âgé de 21 ans, qui pratique la pêche au filet fixe sur la plage, s'est défendu, vendredi lors de son procès, d'avoir tué l'animal et a affirmé avoir trouvé le phoque mort sur la plage. Il s'était pourtant auparavant vanté auprès de sa petite amie de l'avoir tué, pour se "rendre intéressant", selon lui.

Le jeune pêcheur est condamné à deux mois de prison avec sursis, un retrait d'un an de son permis de pêche et à une amende de 200 euros pour destruction d'espèce protégée et pêche dans une zone interdite.

En août 2012, 370 phoques veaux-marins et 92 phoques gris ont été comptabilisés dans la baie de Somme où ils viennent mettre bas à partir du début de l'été