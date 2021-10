Basket : Fabrice Calmon passe du CBC à l'USOM

Le Parisien remplace Didier Godefroy au poste d'entraîneur du meilleur centre de formation de France. "J'ai été contacté par Mondeville vers la mi-avril, explique-t-il. J'ai vite compris que c'était un club professionnel et carré, mais c'est surtout le discours du président qui m'a plu." Le choix du cœur, pour Fabrice Calmon, aurait été de rester au CBC.

"Les dirigeants étaient dans l'incapacité de me faire une proposition, indique celui qui a fait ses gammes au centre de formation de Levallois. J'ai fait un choix de raison, mais c'est également un choix qui m'excite. Je suis très impatient de découvrir mes joueuses, tous les gens qui composent le club et de commencer à y travailler. Je le sens vraiment bien." Fabrice Calmon aura deux missions : gagner des titres et plus encore former de futures professionnelles.