Ports : le groupement Haropa renforce ses liaisons régulières avec l'Afrique

Les dessertes vont se multiplier entre l'Afrique et le groupement Haropa. Dès la mi-mai, des portes conteneurs du groupe français CMA CGM, appartenant à la ligne Nigeria Express, feront escale à Rouen, sur le terminal de Petit-Couronne.

La filiale Delmas - qui s'est spécialisée dans le transport depuis et vers l'Afrique - met en place une ligne hebdomdaire de sept navires, qui desserviront Lomé (Togo), Tema (Ghana), Apapa (Lagos) et Tin Can (Nigeria), Takodari (Ghana), Abidjan (Côte d'Ivoire) et enfin Dakar (Sénégal).