Port: reprise du trafic entre Rouen et la Libye

Le 24 novembre, pour la première fois depuis l'opération militaire en Libye, un navire à destination de ce pays a fait escale au terminal de Radicatel, près de Tancarville. Il s'agissait de l'Ardent, de la compagnie grecque Ariston Navigation et battant pavillon des Iles des Bahamas. Il a chargé des tourets de câble avant de prendre la mer en direction de Benghazi.

Plus généralement, la reprise des échanges entre le GPMR et la Libye s'était amorcée dans la deuxième quizaine de septembre, avec notamment les chargements de 70 000 tonnes de blé cumulées aux silos Soufflet et Lecureur