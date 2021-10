Le Port de Rouen "nominé" à Anvers

Le GPMR sera donc présent le 14 novembre à Anvers lors de la remise des prix. Finaliste, il sera cité dans la catégorie "Excellence logistique des vracs". "Cette sélection est une belle étape dans la reconnaissance internationale des moyens industriels et du savoir-faire humain du GPMR (...). En effet, cette édition 2011 des IBJ Awards identifie un peloton de tête, en différents challenges, de 91 sociétés et ports du monde entier, et le Grand Port Maritime de Rouen est l’unique représentant français à ce niveau", s'est réjoui la direction du GPMR.

Les vracs constituent plus de 85 % des trafics enregistrés par le port rouennais (26,7 Mt en 2010). Les vracs solides sont constitués en majorité par les céréales, et les vracs liquides par les hydrocarbures raffinés à Petit-Couronne et Port-Jérôme.