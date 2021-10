Voile : Claire Pruvot à l'assaut de la Solo Concarneau

La navigatrice licenciée à Courseulles se lance cette année dans la course au large et en solitaire après une carrière en match racing qui l'a notamment emmenée aux Jeux Olympiques de Londres, l'été dernier. La Solo Arrimer sur lequel elle a effectué ses débuts, à bord du bateau Port de Caen – Ouistreham ayant appartenu à Fabien Delahaye, a constitué un "bon galop d'essai" début avril. La 22ème place obtenue s'est révélée presque anecdotique.

"Cette course m’a permis de me caler sur la procédure, sur les règles, les zones, toutes les choses à respecter. Je n’aurai plus à m’en soucier pour la suite." Dans l'archipel des Glénan, du 4 au 9 mai, Claire Pruvot tentera de "mieux gérer [ses] phases de repos" tout en validant sa qualification pour la Solitaire du Figaro.