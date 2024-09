Navigation. Au départ du port de Caen, la 15e édition d'une grande course de voiliers

Départ de Caen et retour à Caen, en passant par la côte des sud de l'Angleterre et de l'Irlande. La CIC Normandy Channel race s'élance, dimanche 15 septembre, depuis le port. Véritable référence dans la discipline, les skippers de la course font plus de 1 000 miles (1,852km), traversant la Manche et la Mer Celtique.

Les navigateurs devront d'abord emprunter le canal de l'Orne, pour rejoindre le début du parcours au large de Ouistreham. Une vingtaine d'équipages en binômes prennent le départ sur des voiliers Class 40. Le village de la course ouvre dès vendredi 13 septembre, départ dimanche 15, et retour prévu des premiers entre les 20 et 21 septembre. L'année dernière, les vainqueurs avaient mis 4 jours et 15 heures.