CIC Normandy Channel Race . Première victoire pour des Normands, avec le duo Fabien Delahaye et Benjamin Schwartz

La 15e édition de la CIC Normandy Channel Race s'est conclue avec brio, et c'est un duo normand qui a triomphé ! Après une nuit de navigation intense, le Class40 Legallais, mené par le Caennais Fabien Delahaye et Benjamin Schwartz, a pris les devants à l'approche de Guernesey. Grâce à leur stratégie, ils ont réussi à devancer leurs concurrents, notamment le bateau Project Rescue Ocean.

Les skippers ont dû faire face à des courants difficiles au passage du raz Blanchard et de Barfleur, ce qui a rendu la course encore plus palpitante. Les Normands ont franchi la ligne d'arrivée en vainqueurs à Ouistreham à 10h27, et ont été accueillis par les applaudissements des supporters. Le classement final est à venir. La remise des prix se fera dimanche 22 septembre à 12h, au village Grand Public sur le port de Caen.