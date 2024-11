Ouistreham. Justine Lemeteyer, championne du monde de planche à voile : "Un rêve de petite fille"

La Calvadosienne Justine Lemeteyer a remporté, mardi 12 novembre, la Coupe du monde de Slalom Foil, une discipline de "windsurf", aussi appelé planche à voile.

Celle qui habite Douvres-la-Délivrande raconte.

Justine Lemeteyer. - Carter / pwaworldtour.com

Comment vous vous sentez

après ce titre ?

"Très bien, et soulagée ! J'ai du mal à réaliser pour le moment, car c'était tendu jusqu'au bout. Je savoure de ne plus crouler sous la pression. C'est le rêve d'une petite fille de 12 ans qui se réalise, une sacrée consécration."

Quand avez-vous compris que vous alliez devenir championne du monde ?

"Seulement quand on me l'a annoncé. Jusqu'au dernier jour, au Japon, nous devions avoir une dernière course, et tout pouvait encore être chamboulé. Comme il n'y avait pas de vent, on a passé deux jours sur la plage, avec une annonce de la part de la direction toutes les 30 minutes pour nous dire qu'on ne pouvait pas repartir. C'est seulement à la fin, quand la course a été définitivement annulée, que j'ai pu souffler un grand coup. La plus grande rafale de la journée, c'était moi !"

Est-ce que vous pensez déjà à la suite ?

"Etrangement, oui ! J'ai déjà envie d'un autre trophée. J'ai hâte de repartir sur ce circuit de Coupe du Monde, mais aussi d'essayer de me qualifier pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Ce n'est pas simple, il n'y a qu'un seul représentant par pays."

On peut donc se former sur la Côte de Nacre et devenir la meilleure au monde ?

"J'y ai fait mes armes, je suis d'ailleurs toujours licenciée à Ouistreham. Ce n'est pas facile de naviguer dans les eaux de la Manche, il y a beaucoup de vent, de la houle, tous les scénarios possibles en soi. Ce serait génial d'avoir une épreuve chez nous."