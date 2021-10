Fécamp. Double de Normandie : une régate en Baie de Seine

Le centre nautique Paul Vatine du Havre (Seine-Maritime) organise la 13e édition de la régate " Double de Normandie " du 20 au 25 août 2018. Seize voiliers (des croiseurs côtiers) sont inscrits, ce qui représente 32 concurrents. Une épreuve qui se déroule en Baie de Seine et qui compte pour le championnat Baie de Seine en duo et pour les championnats nationaux. Les skippers sont des habitués des régates, âgés entre 35 et 45 ans. En tout, le parcours fait 220 milles nautiques (soit environ 440 kilomètres).

Écoutez Jean-Claude Iszezuk, le responsable de l'organisation :

"Double de Normandie" - Centre nautique Paul Vatine

Les étapes

La régate " Double de Normandie " se déroule du 29 au 28 août 2018 avec une étape par jour.

• Lundi : Fécamp (9h) – Courseulles-sur-Mer (18h)

• Mardi : Courseulles-sur-Mer (8h) – Saint-Vaast-la-Hougue (18h)

• Mercredi : Saint-Vaast-la-Hougue – Saint-Vaast-la-Hougue (10h à 18h)

• Jeudi : Saint-Vaast-la-Hougue (8h) – Ouistreham (18h)

• Vendredi : Ouistreham (12h) – Honfleur (19h30)

• Samedi : Honfleur (8h) – Le Havre (14h30 – remise des prix à 17h)



