Caen. Route du Rhum : le classement des normands, ce lundi 12 novembre à 16h45 

Les classements au pointage de 16h45, ce lundi 12 novembre 2018

Louis Duc (Carac) mais aussi Halvard Mabire (Colombre), Claire Pruvot (Service Civique) et Nicolas Jossier (Manorga) ont tous repris la mer en Class40, comme Manuel Cousin ce qui porte à) nouveau à huit, le nombre de normands en mer, Olivier Cadrin (Région Normandie) et Miranda Merron (Campagne de France) et donc Louis Duc (Carac) en Class40 et Jean-François Lilti (école diagonale) en Rhum Multi.

Ultimes (classement scratch).

1-Francis Joyon (IDEC) arrivé

2- François Gabart (Macif) arrivé.

Imoca

1- Alex Thomson (Hugo Boss) restent 1304mn avant l'arrivée

2- Paul Meihlat (SMA) à 134mn

3- Vincent Riou (PRB) à 156mn

...13- Manuel Cousin (Setin) à 2066mn

Class40

1- Yohan Richomme (Véédol) restent 1923mn avant l'arrivée

2- Phil Sharp (Imerys) à 97mn

3 -Aymeric Chapellier (Aina Enf.Av) à 102mn

...9- Olivier Cardin (Région Normandie) à 360mn

13- Miranda Merron (Campagne de France) à 600mn

23-Louis Duc (Carac) à 899mn

30- Claire Pruvot (Service Civique) à 1193mn

40- Halvard Mabire (Colombre) à 1379mn

46- Nicolas Jossier (Manorga) à 1464mn

Rhum Multi

1- Pierre Antoine (OLMIX) restent 1824mn avant l'arrivée

2- Jean-François Lilti (École Diagonale) à 530mn

3- Etienne Hochede (PIR2) à 538mn

