Caen. Route du Rhum : le classement des normands, ce dimanche 11 novembre 2018 à 8h45

Les classements au pointage de 08h45, ce dimanche 11 novembre 2018

Louis Duc (Carac) a repris la mer ce qui porte à quatre le nombre de normands en mer, Olivier Cadrin (Région Normandie) et Miranda Merron (Campagne de France) et donc Louis Duc (Carac) en Class40 et Jean-François Lilti (école diagonale) en Rhum Multi. Les autres sont encore à quai, en France ou en Espagne pour réparations.

Ultimes (classement scratch).

1- François Gabart (Macif) restent 243mn avant l'arrivée.

2- Francis Joyon (IDEC) à 55mn

3- Romain Pillard (Remade) à 2733mn

Imoca

1- Alex Thomson (Hugo Boss) restent 1796mn avant l'arrivée

2- Paul Meihlat (SMA) à 31mn

3- Vincent Riou (PRB) à 104mn

[arrêté/réparations]

...13- Manuel Cousin (Setin) à 1623mn (arrêté à Camaret- France)

Class40

1- Yohan Richomme (Véédol) restent 2293mn avant l'arrivée

2- Phil Sharp (Imerys) à 74.5mn

3 -Aymeric Chapellier (Aina Enf.Av) à 91mn

...10- Olivier Cardin (Région Normandie) à 263mn

13- Miranda Merron (Campagne de France) à 438mn

24-Louis Duc (Carac) à 793mn

[arrêtés/réparations]

27- Claire Pruvot (Service Civique) à 865mn (arrêtée à Vigo- Espagne/ avarie)

46- Halvard Mabire (Colombre) à 1139mn (arrêté à Benodet- France/ avarie)

48- Nicolas Jossier (Manorga) à 1147mn (arrêté à Concarneau- France/ avarie)

Rhum Multi

1- Pierre Antoine (OLMIX) restent 2176mn avant l'arrivée

2- Jean-François Lilti (École Diagonale) à 486mn

3- Etienne Hochede (PIR2) à 504mn

