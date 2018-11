Route du Rhum : le classement des normands à 15h45, ce vendredi 9 novembre 2018

Après six jours de course et deux nombreux coups de tabac, la flotte de cette 11e édition de la Route du Rhum est éparpillée tout au long du parcours. Et c'est pareil pour les Normands qui ont connu jusque là, fortunes diverses. Voici les classements à 15h45, ce vendredi 9 novembre.