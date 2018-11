Route du Rhum 2018 : les Normands prêts pour le grand départ ! 

Ce périple de la Route du Rhum, il durera une grosse semaine pour les "Formule 1 des mers" que sont les Ultimes, et un peu plus de 15 jours pour les Class 40, classe la plus populaire et surtout la plus fournie.

Huit normands sont de la partie cette année, avec de vraies chances de succès pour certains, à commencer par Louis Duc (Carac). Le Barnevillais sera un des deux plans Lombard et s'annonce redoutable : "j'aime le travail fini et mon abandon en 2014 reste amer. J'étais déjà parti, bien entraîné, mais cette fois, j'ai vraiment énormément travaillé pour avoir la prétention de pouvoir gagner".

C'est dans ces 53 navires Class 40 que l'on retrouve la quasi totalité des Normands engagés. A commencer par Halvard Mabire. Le Cherbourgeois sera à la barre d'un bateau encore en recherche de sponsors, laissant celle de son "Campagne de France" à sa compagne, Miranda Merron. "Je pars sans pression, ma seule ambition est de savoir si je peux encore tenir le rythme".

Renaissances pour Nicolas Jossier et Claire Pruvot

Nicolas Jossier (Manorga) lui aussi, dans la course. Vainqueur de son combat contre le cancer, le Granvillais est là, plus que jamais offensif : "C'était un projet que j'avais déjà en tête avant et y parvenir a été pour moi une façon de sortir de la maladie".

Claire Pruvot a également connu la maladie, elle qui fut victime d'un AVC en 2014. La Calvadosienne a tout mis en œuvre pour être au départ de cette Route du Rhum . Elle s'élancera à bord de l'Akilaria RC2 avec lequel Thierry Bouchard a disputé les deux dernières éditions. "Terminer dans le Top 15" tel est son objectif.

Olivier Cardin lui, veut poursuivre sa progression. Après une belle Transat Jacques-Vabre, lui et son "Région Normandie" se verraient bien rallier Pointe-à-Pitre dans le Top 10.

Le pharmacien caennais Jean-François Lilti naviguera lui, dans la catégorie Rhum Multi. Au cœur du projet citoyens du monde porté par l'Ecole Diagonale, Lilti veut "arriver de l'autre côté" rigole-t-il avant d'ajouter : "Traverser l'Atlantique sur un bateau construit par une équipe d'amateurs bénévoles, c'est montrer aux jeunes que l'on peut réaliser ses rêves.

De rêve,il en est aussi question pour le Rouennais Manuel Cousin à la barre de Setin, dans la catégorie Imoca. Lui aussi voudra être dans le bon tempo comme il l'a confié à Thibault Deslandes, dans l'émission Zone Libre :

Zone Libre en ligne avec Manuel Cousin, skipper sur la route du Rhum https://t.co/oNQMosmKvb — Tendance Ouest (@tendanceouest) November 2, 2018

Le palmarès

1978 : Mike Birch (Olympus), 1982 : Marc Pajot (Elf), 1986 : Philippe Poupon (Fleury-Michon), 1990 : Florence Arthaud (Pierre Ier), 1994 et 1998 : Laurent Bougnon (Primagaz), 2002 : Michel Desjoyeaux (Géant), 2006 : Lionel Lemonchois (Gitana 11), 2010 : Franck Cammas (Groupama 3), 2014 : Loic Peyron (Banque Populaire)...

