Route du Rhum : le classement des normands, ce mardi 6 novembre 2018 à 17h45

La course.

Les hommes et leurs navires entrent dans le dur, Armel Le Cleach et son Ultime Banque Populaire IX ont chaviré, ce mardi 6 novembre 2018 en début de journée. Une mauvaise nouvelle pour la course de cette catégorie reine des Ultime se résume désormais à un duel entre François Gabart (Macif) et Francis Joyon (IDEC), Romain Pillard, troisième étant relégué à plus de 500 miles nautiques. En Class40, le Barnevillais Louis Duc poursuit sa belle course (4e), Miranda Merron et Olivier Cardin sont toujours dans le Top 20. Chez les Multi-Rhum, le Caennais Jean-François Lilti est 3e mais a perdu du terrain sur le leader.

Les normands.

Pour rappel du côté des normands, Manuel Cousin (Setin) est en Imoca, Louis Duc (Carac), Halvard Mabire (Colombre), Miranda Merron (Campagne de France), Olivier Cardin (Région Normandie), Nicolas Jossier (Manorga) et Claire Pruvot (Service Civique) sont tous en Class40 et Jean-François Lilti (Diagonale) est dans les Rhum Multi.

Le classement au pointage de 17h45, ce mardi 6 novembre 2018 (après 2 jours 3h et 50min de course) :

Ultimes (classement scratch).

1- François Gabart (Macif) 2624mn de l'arrivée

2- Francis Joyon (IDEC) à 43mn

3- Romain Pillard (Remade) à 521mn

Imoca

1-Alex Thomson (Hugo Boss)

2- Vincent Riou (PRB) à 50mn

3- Paul Meihlat (SMA) à 63mn

...17- Manuel Cousin (Setin) à 558mn

Class40

1- Yohan Richomme (Véédol)

2- Phil Sharp (Imerys) à 20.3mn

3-Aymeric Chapellier (Aina Enf.Av) à 20.4mn

4- Louis Duc (Carac) à 20.9mn

...16- Miranda Merron (Campagne de France) à 90.3mn

17- Olivier Cardin (Région Normandie) à 90.5mn

20- Claire Pruvot (Service Civique) à 119.6mn

47- Halvard Mabire (Colombre) à 388mn

49- Nicolas Jossier (Manorga) à 404mn

Rhum Multi

1- Pierre Antoine (OLMIX)

2- Alain Delhumeau (Rayon Vert) à 70mn

3- Jean-François Lilti (École Diagonale) à 82mn

*en gras les engagés normands

A LIRE AUSSI.

Route du Rhum : le classement des normands à 18h, ce dimanche 4 novembre 2018

Route du Rhum : le classement des normands, ce lundi 5 novembre 2018 à 17h45

Route du Rhum 2018 : les Normands prêts pour le grand départ !