Pour Duclair, la Seine est le principal atout

Duclair compte environ 4 200 habitants, un chiffre stable depuis quelques années. Etes-vous confronté au vieillissement de la population ?

"Oui, la population est assez vieillissante. Cela s'explique notamment parce que l'on trouve tout ce dont on a besoin ici : des médecins et autres professionnels de santé, de nombreux commerces et une ligne de bus directe pour Rouen. Duclair est la petite 'capitale' de l'ouest de la Crea" !

Comment faire pour rajeunir une commune comme la vôtre ?

"Cela passe par de nouveaux projets immobiliers. C'est pour cela qu'un lotissement de 51 logements est en construction près du centre. Début septembre, 36 d'entre eux, gérés par Habitat 76, seront livrés. Cela va attirer des jeunes ménages. Je suis demandeur de jeune population, notamment pour éviter la fermeture de classes dans nos écoles comme ce fut le cas en 2012. C'est l'enjeu du pays : s'il n'y a pas d'enfants, les écoles ferment, les services et les commerces souffrent. C'est un cercle vicieux".

Vous cherchez également à préserver le caractère naturel et agricole de Duclair...

"Pour moi, les choses sont claires : je ne souhaite pas changer le mode agricole de la commune et étendre les constructions, surtout sur la partie haute, rurale et boisée. Il faut que Duclair reste une ville à la campagne".

Quelle carte pouvez-vous jouer en matière de tourisme ?

"Le tourisme est très important pour nous et nous essayons de le développer avec la Communauté d'agglomération. Nous avons beaucoup d'atouts : notre positionnement en bordure de Seine, au cœur du Parc régional des boucles, avec la présence d'un bac qui attire de nombreux promeneurs, mais aussi sur la Route des fruits. Depuis deux ans, les petites croisières fluviales depuis Rouen nous apportent des visiteurs supplémentaires. Parallèlement, nous faisons tout pour revaloriser notre emblème : le fameux canard de Duclair."

L'Armada sera-t-il aussi un grand moment pour votre ville ?

"Oui, cela va attirer du monde, d'autant plus que Duclair offre une vue magnifique entre deux boucles de Seine. Et pour la première fois, nous avons décidé d'accueillir une frégate corsaire trois mâts, L'Etoile du Roy. Il sera accosté les 4, 5 et 6 juin et de nombreuses animations seront proposées dedans et à l'extérieur. Nous voulons faire bouger Duclair au maximum"!