Gymnastique : Rouen vise la finale de la Coupe de France

C'est avec la vive intention de se qualifier pour la finale que le club Rouennais se déplace en région parisienne. Mais pour espérer disputer la finale à "quatre" à Albi le 1er juin, les gymnastes devront terminer à l'une des deux premières places ce samedi 27 avril.

Les autres clubs en lice sont les équipes de Meaux, Mérignac et Villenave d'Ornon. L'équipe de Rouen sera composée d'Aurélie Malaussena et Mira Boumejmajen (qui ont participé aux JO de Londres) Charlotte Legoin, Marine Petit (championne de France 2011), Cheyenne Filhol (avenir) et Omaïma Tounan (espoir).