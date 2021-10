Entretien avec Jérôme Clément, commissaire général de Normandie Impressionniste

Quels sont les objectifs de cette deuxième édition ?

"Nous avons choisi la thématique de l'eau, qui joue un rôle essentiel dans l'art des peintres impressionnistes, pour mobiliser un public plus large et plus jeune. Les très nombreux porteurs de projet vont pouvoir animer régates, courses de canots et d'autres manifestations sur l'eau, mais on attend aussi des balades, des guinguettes, des expositions itinérantes... Tout ça devrait rassembler un très large public."

On y verra des tableaux du monde entier...

"Chaque exposition a fait l'objet de prêts. Les conservateurs ont fait un très gros travail pour faire venir des tableaux du Japon, des Etats-Unis ou d'Angleterre : c'est une chance à ne pas manquer !"

Normandie Impressionniste a réussi le défi de rassembler les deux Normandie !

"C'est unique en France que deux régions s'associent autour d'un événement sur un si vaste territoire. Cette mobilisation générale et cette énergie dégagée vont avoir des retombées importantes."