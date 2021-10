Dani Lary au Zénith de Caen le 14 mars

Baigné dès sa plus tendre enfance dans le monde de la magie, Dani Lary n'a alors qu'une seule idée en tête : devenir magicien. S'il monte son premier numéro à l'âge de 14 ans, c'est à 18 qu'il se fait connaître en sillonnant la côte espagnole avec son premier spectacle. Sa magie se situe entre théâtre, poésie et illusion.



Un artiste complet

En 1985, il reçoit, entre autres, le Premier Prix du Congrès National des Magiciens. Dani Lary est un artiste complet. Il dessine, construit et façonne ses numéros lui-même comme un véritable artisan. Révélé au grand public grâce à sa rencontre avec Patrick Sébastien et à l'émission “Le plus grand cabaret du monde”, il est aujourd'hui en tournée avec un spectacle intitulé Le Château des Secrets, première comédie “Magicale”. Les décors somptueux plongent le spectateur dans une ambiance baroque et gothique emplie de mystères dans laquelle évolue le Comte du bois de Naix qui, à la suite d'une terrible malédiction, se livre à d'étranges cérémonials. Dani Lary sera au Zénith de Caen, ce dimanche 14 mars, à 16h. Renseignements et réservations, tél. 02 31 50 32 30.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire