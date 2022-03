Des étoiles plein les yeux !

Le cirque proposé par la compagnie Phénix sort de l'ordinaire. Il est extraordinaire. Ne cherchez pas d'animaux, ni de monsieur Loyal, ce cirque-là s'appuie sur une adaptation des légendes ancestrales chinoises tout en alliant sens de l'équilibre et agrès insolites. Dans un décor rouge et or, les corps se mêlent et se démêlent, les assiettes tournent au bout de grandes perches et les acrobates s'envolent. Les 12 tableaux qui se succèdent, procurent des émotions intenses. Un spectacle à couper le souffle! Rendez-vous le vendredi 15 janvier, à 20h30, au Zénith de Caen. Renseignements Tél. 02 31 50 32 30.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire