Ifs termine dans le flou une saison contrastée

Il part sur un bilan positif : une montée en Nationale 1 et deux maintiens consécutifs. Celui obtenu cette saison s'est fait sans frayeur, malgré un championnat contrasté. "On a fait une bonne saison, soutient l'entraîneur. Néanmoins, le début d'exercice laissait espérer mieux, puisqu'à l'arrivée on obtient la même place que l'année précédente. Les blessures nous ont contrariés. Ça a été dur, psychologiquement, de rebondir."

Ifs pouvait rêver d'un top 5 à l'issue d'une phase aller très convaincante. Les matchs retours ont été bien plus décevants puisqu'ils se sont soldés par neuf défaites en onze rencontres. Heureusement que le maintien avait été obtenu bien plus tôt, grâce aux sept succès décrochés entre septembre et décembre. "On a bricolé, reconnaît Michaël Déjardin. Avec l'effectif que nous avions au départ, les choses auraient pu s'enchaîner parfaitement bien comme très mal."

Renouvelé de manière conséquente la saison dernière, par l'arrivée de trois recrues très intéressantes, l'effectif ifois devrait encore subir de profonds changements à l'intersaison. Ifs ne peut pas prétendre jouer au-delà de la Nationale 1 mais aimerait disposer d'un effectif plus régional à ce niveau de compétition. Au vu du déficit bas-normand en terme de formation féminine, ce n'est pas gagné…