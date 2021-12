Ifs a passé un cap en Nationale 1

Pour leur deuxième saison seulement à ce niveau de compétition, les joueuses de Michaël Déjardin sont cinquièmes de Nationale 1 après le premier match retour. "On est à notre place", estime l'entraîneur bas-normand. Les Ifoises s'appuient sur un excellent recrutement, entre les extérieures Mélanie Venier et Lucie Demolliens et l'intérieure Milica Paligoric.

La Serbe, seule étrangère de l'effectif, est la meilleure scoreuse ifoise jusqu'à présent. Au-delà de ces plus-values, l'équipe s'appuie sur l'expérience engrangée la saison dernière et les valeurs mentales qui l'accompagne. Avec déjà sept victoires à son actif, Ifs peut regarder derrière lui sans inquiétude. Le 5 janvier, il aura une revanche à prendre chez le centre de formation de Mondeville.