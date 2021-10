Ifs. Basket (N1F). Ifs veut enchaîner face à Sannois

Le CB Ifs enchaîne de belle manière. Après avoir réalisé une excellente performance à la Rochelle (72-45) à l'occasion de la 2e journée, les ifoises ont remporté leur derby normand face au Havre (69-61) le week-end dernier, et ce, avec la manière. "C'est très compliqué d'aller gagner là-bas dans un match engagé physiquement, mais je suis satisfait de revenir avec la victoire", se réjouit Morgan Debrosse. Et si les "vertes" ont du prendre très rapidement la tendance du niveau exigé en Nationale 1, la réaction n'a pas été des moindres. "On a montré un vrai état d'esprit collectif. Toutes les joueuses ont été impliquée dans le match. On a des cadres qui répondent présentes aussi bien dans le scoring qu'en défense mais on a la volonté de miser sur le collectif", précise le coach. Anais Deyres ajoute "Notre philosophie est de miser plus sur le collectif que des individualités".

Faire d'Obric un chaudron magique

"On commence à trouver une vraie identité", poursuit-il. Cette identité, Ifs souhaite la conserver sur le terrain et notamment à domicile. En accueillant Sannois ce week-end, les protégées de Morgan Debrosse comptent bien mettre les bouchées doubles pour "protéger la maison". "On a la volonté de faire tomber toutes les équipes qui viennent chez nous, quelque soit son pedigree. On veut qu'Obric devienne une forteresse imprenable", conclut le coach ifois.

A LIRE AUSSI.

Basket (N1F). Ifs entre dans le vif du sujet

Ligue 1: les pétards, lancés sur le gardien de Lyon, pourraient coûter cher au FC Metz

Ligue 1/Ligue 2: calendriers publiés, chocs à cocher

Paris SG: Emery, 2017 année héroïque ?

Attentats en Espagne: Liga et Vuelta sous surveillance