Laurent Fabius a déclaré un patrimoine estimé à 6 millions d'euros

Laurent Fabius, ministre des affaires Etrangères et ancien président de la Communauté d'agglomération, la Crea, a déclaré un appartement à Paris d'une valeur actuelle d'environ 2,75 millions d'euros, ainsi qu'une demeure en Ariège (680.000€) et une maison en Haute-Normandie, acquise en 2012 (465.000 €). Il possède en outre 1.218.874 € de participation dans la société de ventes aux enchères Piasa. Il ne possède pas de véhicules, mais biens mobiliers estimés à 630.000 €, une assurance-vie (516 349 €) et un Capital Prefonretraite de 222 350. Avec un patrimoine global (passif déduit) d'environ 6 millions d'euros, c'est le ministre le plus fortuné du gouvernement. Découvrir sa déclaration complète sur le site du gouvernement

Quant à Valérie Fourneyron, ministre des Sports et ancienne maire de Rouen, son patrimoine immobilier se compose d'une maison de 165 m2 à Rouen (400.000 €) ainsi que d'une maison à Saint-Brieuc, en Bretagne (460.000 €). Elle possède également une Mégane Renault et une 2CV. Au total, l'ensemble de son patrimoine (comptes bancairres compris, représente un peu plus d'un million d'euros.Découvrir sa déclaration complète sur le site du gouvernement