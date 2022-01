Contournement Est de Rouen : le signal positif de Kosciusko-Morizet

Le communiqué est co-signé par Valérie Fourneyron, Députée-maire de Rouen, Pierre Bourguignon, Député-maire de Sotteville-lès-Rouen, Laurent Fabius, Président de la CREA, Jean Louis Destans, Président du Département de l’Eure, Didier Marie, Président du Département de Seine-Maritime, et Alain Le Vern, Président de la Région Haute-Normandie. Retrouvez-le en intégralité :

"Depuis des années, nous défendons la réalisation simultanée d’une liaison entre l'autoroute A28 et l’autoroute A13 et d’un barreau entre cette liaison et la RD 18E pour créer le contournement Est de Rouen, afin de décongestionner les trafics et d’améliorer à la fois la sécurité et l'environnement. Ce sont deux maillons d’un seul projet indissociable comme les études de trafic réalisées par l’Etat le montraient dès 2005.



Aujourd’hui nous prenons acte de la décision de Madame la Ministre Kosciusko-Morizet de considérer que ce projet forme un tout et ne peut être divisé, contrairement à ce qui était affirmé par son prédécesseur. C’est la position que les collectivités locales partenaires ont toujours soutenue, contre la stratégie d’évitement développée par le gouvernement, prenant appui

sur la liaison A28-A13 pour saboter le barreau vers Rouen. Nous regrettons qu’il ait fallu 15 mois à l’Etat pour prendre position, 15 mois qui n’ont pas encore permis d’arrêter un tracé définitif. Nous regrettons qu’un nombre élevé de variantes soient encore d’actualité, l’utilité socio-économique de la seule liaison A28-A13 étant liée à la réalisation du barreau entre cette liaison et la RD18E.



Nous attendons du Gouvernement qu’il apporte des réponses claires aux questions importantes et légitimes que nous posons : les conséquences économiques et sociales du projet (notamment pour la future zone économique Seine Sud et ses emplois) et les attentes de la population ont-elles été prises en compte ? Les questions d’ordre environnemental sont-elles résolues ?

Nous demandons à l’Etat de fournir une étude de modélisation permettant d’engager au plus vite une discussion sur le financement, les collectivités locales n’ayant pas vocation à se substituer aux responsabilités de l’Etat sur une infrastructure appartenant au schéma national."