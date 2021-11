Armada 2013 : les élus se sont réunis

L'association l'Armada de la Liberté, la Région Haute-Normandie, le Département de Seine-Maritime, la Communauté de l’Agglomération Rouen-Elbeuf-Austreberthe (Crea) et la Ville de Rouen se réunis, lundi 20 juin au matin. Patrick Herr, Alain Le Vern, Laurent Fabius, Valérie Fourneyron et Frédéric Sanchez étaient présents. "Région, Département, Agglomération et Ville se sont engagés à augmenter de 20 % leur participation financière (qui passerait ainsi de 2,7M€ en 2008 à 3,2M€ en 2013)", peut-on lire dans un communiqué de presse, envoyé après la rencontre.

"Parallèlement, les collectivités ont décidé de coordonner leurs propres dépenses de communication et d'animation, leurs présences sur le site de l’Armada étant regroupées en un espace unique".



L'association L'Armada de la Liberté tiendra une assemblée début juillet pour valider ces propositions.