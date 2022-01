Les très probables futurs "patrons" de la Crea et de la Ville de Rouen

Comme l’avait promis François Hollande lors de la campagne, tous les ministres du gouvernement Ayrault vont devoir rapidement abandonner leurs mandats locaux en cours. Plus exigeant encore : en cas de défaite aux élections législatives de juin, c’est leur nouveau poste de ministre qu’ils devront céder !

A la Ville de Rouen et à la Crea, la question de la succession de Valérie Fourneyron et Laurent Fabius n’a pas attendue le 6 mai pour être évoquée. Sans surprise, à Rouen, c’est Yvon Robert, 62 ans, le "super" premier adjoint en charge notamment de l’urbanisme, maire de 1995 à 2001, qui reprendrait le flambeau. Au plus tard le 6 juillet, date du prochain conseil municipal. A moins qu’un conseil exceptionnel ne soit convoqué plus tôt ?

A la communauté d’agglomération (Crea), Frédéric Sanchez, 51 ans, devrait probablement remplacer Laurent Fabius au poste de président. Actuel vice-président et maire de Petit-Quevilly, il est l’homme incontournable à la Crea pour le nouveau ministre des Affaires étrangères.