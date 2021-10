Course-poursuite dans le quartier Grieu, à Rouen

Un petit convoi, composé d'une voiture chargée d'une motocross dépassant du coffre ouvert et suivie par une moto 600 cm3, avait intrigué une patrouille de la Brigade anti-criminalité (BAC) circulant rue de Grieu vers 5h du matin. Mais les occupants de la voiture et le pilote de la moto ont vite compris qu'il s'agissait des forces de l'ordre et ont mis les gaz pour tenter de les semer. Une course-poursuite s'en est suivie dans le quartier. Deux autres équipages de la BAC ont été appelés en renfort.

Finalement, les quatre jeunes, âgés de 18 à 27 ans et originaires de Rouen ou Darnétal, ont été interpellés et placés en garde à vue. Le conducteur de la voiture était ivre (1,04 gramme par litre de sang). Aucun d'entre eux n'a revendiqué la propriété des deux motos... La police enquête.