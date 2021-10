Maladies rénales : dépistage anonyme et gratuit ce jeudi au CHU de Caen

Ce jeudi 11 avril, le service de néphrologie-hémodialyse du CHU de Caen et l'Association des insuffisants rénaux de Basse-Normandie organisent une journée de sensibilisation et de dépistage gratuit, anonyme et sans rendez-vous.