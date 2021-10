Dans mon jardin il y a...

Des journées conseil gratuit avec des paysagistes, une rencontre dédicace avec Jérôme Goutier (journaliste horticole et passionné de jardin), une promenade commentée, une conférence "Histoire de graines" et une rencontre-dédicace avec Christiane Dorléans et des ateliers pour les enfants.

Le programme complet à retrouver sur www.caue50.fr/dansmonjardinilya

