Tribunal de Rouen : il utilisait de fausses ordonnances

Le 31 mars 2010, un homme entrait dans une pharmacie de Saint-Léger-du-Bourg Denis, muni d'une ordonnance de ritaline, un produit appartenant à la classe "stupéfiant". Il tendit des papiers d'identité volés quelques jours plus tôt. "Je vais me renseigner", dit le pharmacien qui téléphona au prescripteur, un médecin sottevillais. "On m'a volé plusieurs ordonnances le 6 mars dernier", indiqua ce dernier. "Certaines ont déjà été utilisées..." Le pharmacien revint au comptoir. L'homme s'enfuit alors avec la boîte de ritaline, abandonnant derrière lui les papiers d'identité usurpés.

Ancien toxicomane

Il a été rattrapé, bien plus tard, en mars 2011. Il s'agissait d'un ex toxicomane, qui, quelques mois plus tôt, était "accro" à la ritaline, un puissant psycho-stimulant. C'est la détention qui lui a permis de "décrocher". Deux ans plus tard, l'homme a comparu devant le tribunal correctionnel de Rouen pour vols, falsifications et escroqueries entre mars 2010 et janvier 2011. En l'espace de quelques mois, il aurait trompé près de huit pharmaciens causant à la CPAM un préjudice de plus de 1 391 €.

"La plupart du temps, je récupérais les ordonnances dans mon entourage. Je les falsifiais sur l'ordinateur. J'empruntais le nom de mon père ou ceux des identités volées. A la fin, j'ai utilisé mon propre nom", a avoué le prévenu aux magistrats. "J'ai acheté des ordonnances falsifiées mais je n'en ai jamais volées chez le docteur", s'est-il exclamé. Enfin, si l'inculpé a avoué les vols des sacs à main sur son ancien lieu de travail, il a farouchement contesté celui de l'ordonnancier au cabinet du médecin sottevillais.

Le prévenu, en formation et sous libération conditionnelle, semble s'être "racheté une conduite". Il a été condamné à 12 mois de prison avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve de deux ans. Il devra indemniser la CPAM.