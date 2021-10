Rouen : nouveau plan de circulation autour de la Cathédrale

Ce nouveau plan de circulation fait suite à une réunion d'échanges organisée début février par la mairie de Rouen auprès des commerçants et conseillers de quartier Cathédrale-Halle aux Toiles. L'objectif est d'améliorer la circulation automobile dans ce secteur. Ainsi, à partir de la mi-avril, le sens de circulation change dans la rue Petit de Julleville, de la place de la Haute Vieille Tour à la rue des Bonnetiers.

Les voitures circuleront uniquement dans le sens sud-nord, afin de rejoindre la rue des Bonnetiers, où il sera désormais possible de tourner à droite et rejoindre la rue de la République (à l'heure actuelle, la rue des Bonnetiers n'est accessible que dans le sens est-ouest).

De la même manière, le sens de circulation sera inversé rue de l'épicerie et sur la face ouest de la place de la Haute Vieille Tour, où les voitures circuleront du sud vers le nord, pour rejoindre la rue du général Leclerc. Ce nouveau plan de circulation doit permettre une meilleure rotation afin de stimuler le stationnement, et un parcours rendu plus facile vers le quartier Saint-Marc.