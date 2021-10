Monsieur Univers est un culturiste rouennais !

Il est donc champion du monde de culturisme. Mais le quotidien de ce père de famille de 36 ans ne s'en trouve en rien modifié. Malgré son fait d'arme dans le nord de l'Allemagne, la pratique de ce sport réservé aux gros bras reste pour lui entièrement amateur. Il continue donc de concilier sa passion avec l'exercice de son métier d'éducateur auprès d'enfants souffrant de troubles du comportement et sa vie de famille.

Champion du monde

C'est à l'âge de 18 ans que tout a commencé. Alors qu'il pratiquait le judo, Alexandre Carpentier a dû faire de la musculation pour devenir plus performant. Et là, ce fut une révélation. "Je prenais plus de plaisir à soulever des poids qu'à évoluer sur un tatami, se rappelle-t-il. J'éprouvais un sentiment de force et cela me procurait du bien-être". Cette passion continue de le porter au quotidien et de contribuer à son équilibre.

Au moment de son arrivée en 1999 au club de musculation de Petit-Couronne qui est toujours le sien, une rencontre a marqué sa façon d'aborder sa discipline : celle de Patrice Thomas, champion du monde en 2001. Grâce aux précieux conseils de son mentor, Alexandre Carpentier a appris à mieux connaître son corps. Aujourd'hui, le régime hyper protéiné et le dosage de son entraînement - entre quatre et six séances d'une heure et demie par semaine - n'ont plus de secrets pour lui. Mais son succès, ce Cantilien d'adoption le doit avant tout à la rigueur qu'il ne cesse jamais de s'imposer. "C'est un challenge permanent contre moi-même et contre mon corps".