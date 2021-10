Un vrai pôle sportif voit le jour à Verson

"Un audit a récemment mis en avant le déficit d'équipements sportifs de la commune compte tenu de sa population. L'opération, assez ambitieuse, résoudra cette situation et aidera à désengorger le gymnase actuel (construit en 1981 NDLR), particulièrement sollicité par les 600 élèves du collège Jacques Prévert, tout proche, et par diverses associations sportives", explique Guy Lefebvre, maire-adjoint en charge des travaux et des bâtiments. Une nouvelle salle de 400 m2 et différents locaux (sanitaires, vestiaires, douches et bureaux) vont donc prolonger les bâtiments existants.

Principal attrait de ce nouvel équipement, un mur d'escalade de niveau départemental, de dix mètres de haut et d'une trentaine de mètres de large, viendra donner de nouvelles possibilités de performance au club local, actuellement installé dans des locaux "plus que vétustes". L'activité tennis de table y sera également transférée, et des salles supplémentaires permettront d'accueillir les jeunes sportifs pendant les vacances.

"Le regroupement de toutes ces activités autour d'un même site vise à créer un véritable pôle sportif multidisciplinaire pour Verson", reprend Guy Lefebvre. 1,15 million d'euros auront été nécessaires à la municipalité pour réaliser son ambition : les travaux de couverture sont en cours de réalisation, et le chantier devrait être terminé au 1er juillet 2013.