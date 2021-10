Episode neigeux : collectivités et entreprises font les comptes

Il y a des manques à gagner qui resteront toujours difficiles à évaluer avec certitude. De Mondeville à Ifs, en passant par Caen, nombreux ont été les magasins et grandes surfaces à être restés fermés par mesure de sécurité, comme le centre Mondeville 2, mardi 12 et mercredi 13 mars. Pour l'enseigne "A tout chien et chat" à Ifs, la situation est plus compliquée, avec une toiture qui s'est effondrée sur la marchandise. La réserve Carrefour à Carpiquet a, elle aussi, été touchée.

Là comme ailleurs, les assurances prendront en charge le préjudice, en principe. A Verson, la mairie confirme que ce sera le cas pour financer les 300 000 € de travaux nécessaires à la reconstruction du toit des cours de tennis.

Il y aussi la note que doivent régler les municipalités. Et elle s'annonce salée. Il faut payer les heures supplémentaires des agents, les engins loués pour l'occasion, les nombreuses réparations à prévoir, comme pour les nids de poule (photo), ou encore le sel à racheter pour réapprovisionner les stocks (1 000 € les dix tonnes).