Caen : la carte de la ligne 2 du tram dévoilée !

Partant du centre-ville, la deuxième ligne du tramway caennais desservira le secteur Ouest et Nord-Ouest de la capitale bas-normande. Elle rejoindra ainsi Bretteville-sur-Odon et le quartier du Chemin Vert. Depuis la place du théâtre, elle passera ainsi par l'hôtel de ville, le Centre hospitalier spécialisé, la rue de Bayeux, avant de se séparer pour remonter toute la rue du Chemin Vert et terminer dans le quartier du même nom.

La seconde branche qui arrivera à Bretteville-sur-Odon, rejoindra donc depuis la rue de Bayeux, le stade Venoix, avant de tourner en direction du stade d'Ornano et de rejoindre les Pépinières.

La carte est à découvrir dans le fichier PDF joint à cet article.